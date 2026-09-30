Batman'da silahlı kavgada ağır yaralanan Muhammed Şanlı hastanede hayatını kaybetti

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BATMAN'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan Muhammed Şanlı (27) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00'da Fatih Mahallesi 3359'uncu Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Muhammed Şanlı ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şanlı, tedaviye alındığı özel hastanede öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Muhammed Şanlı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı