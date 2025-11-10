Batman'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 3 Yaralı
Batman'ın Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Batman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerinde iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada silahla yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Murat İ. (28) ile Salih İ. (23) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
2'si ağır 3 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor.
Polis ekipleri kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel