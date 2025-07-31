Batman'da Sıcak Hava Nedeniyle Yolculara Soğuk Ayran İkramı
Batman'da hava sıcaklıklarının 40 dereceyi aşması üzerine, tren yolcularına TCDD tarafından soğuk ayran ikram edildi. Batman Gar Müdürü Halil Saruhan, yolcularla ilgilenerek ayran dağıttı.
Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Batman'da, tren yolcularına soğuk ayran ikram edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Batman Gar Müdürlüğünce sıcak hava koşulları nedeniyle Batman-Diyarbakır arasında sefer yapan trende seyahat eden yolculara soğuk ayran ikramında bulunuldu.
TCDD Batman Gar Müdürü Halil Saruhan, yolcularla ilgilenerek ayran ikram etti.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel