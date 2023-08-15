Batman'da etkili olan 'Basra' sıcakları nedeniyle sokaklar boş kaldı. Gün içerisinde ise dışarı çıkan insanlar güneşten korunmak için farklı yöntemlere başvurdu. Sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmazken, şehrin en kalabalık cadde, sokakları boş kaldı. Gün içerisinde dışarı çıkan vatandaşlar ise güneşten korunmak için çeşitli yollara başvuruyor. Gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar, gölge olmayan alanlarda ise şemsiye veya dal parçalarıyla güneşten korunmaya çalışıyor. Aynı zamanda sıcaklıklardan dolayı bunalan köpekler ise serinlemek için süs havuzlarına girip gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışıyor. Dışarı çıktığından güneşten korumak için sürekli şapka taktığını söyleyen Recep Akın, Basra sıcağının Doğu ve Güneydoğu bölgesini rehin aldığını söyledi. Bu durumda özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve dezavantajlı insanların belli saatlerde dışarı çıkmamalarının uygun olduğunu belirten Akın, 'Bende gördüğünüz gibi yazın özellikle şapka takarak güneşten korunmaya çalışıyorum. Bu sıcaklıklarla baş etmenin bazı yolları var. Tabi ki uzmanları da dinlemek lazım. Uzmanların tavsiyeleriyle hareket etmek insan sağlığı için çok önemli' dedi.

Batman'da sıcak hava dalgası nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

BATMAN - Batman'da etkili olan "Basra" sıcakları nedeniyle sokaklar boş kaldı. Gün içerisinde ise dışarı çıkan insanlar güneşten korunmak için farklı yöntemlere başvurdu.

Batman'da Basra sıcakları nedeniyle gün içerisinde termometreler 40 derecenin altına düşmüyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmazken, şehrin en kalabalık cadde, sokakları boş kaldı. Gün içerisinde dışarı çıkan vatandaşlar ise güneşten korunmak için çeşitli yollara başvuruyor.

Gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar, gölge olmayan alanlarda ise şemsiye veya dal parçalarıyla güneşten korunmaya çalışıyor. Aynı zamanda sıcaklıklardan dolayı bunalan köpekler ise serinlemek için süs havuzlarına girip gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalışıyor.

Dışarı çıktığından güneşten korumak için sürekli şapka taktığını söyleyen Recep Akın, Basra sıcağnın Doğu ve Güneydoğu bölgesini rehin aldığını söyledi.

Bu durumda özellikle kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve dezavantajlı insanların belli saatlerde dışarı çıkmamalarının uygun olduğunu belirten Akın, "Bende gördüğünüz gibi yazın özellikle şapka takarak güneşten korunmaya çalışıyorum. Bu sıcaklıklarla baş etmenin bazı yolları var. Tabi ki uzmanları da dinlemek lazım. Uzmanların tavsiyeleriyle hareket etmek insan sağlığı için çok önemli" dedi.