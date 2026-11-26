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Batman'da şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlikte 120 fidan toprakla buluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, Orman Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak "Şehitlerimiz İçin Her Bir Fidan, Geleceğimiz İçin Bin Nefes" projesi kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe şehit aileleri, öğrenciler, öğretmenler ve emniyet personeli katıldı.

Etkinlikte, şehitlerin hatırasını yaşatmak, çevre bilincini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla 120 fidan dikildi.

Kaynak: AA