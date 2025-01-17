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Batman'da şehit çocuğuna karne tebrik kartı verildi

Batman'da şehit çocuğuna karne tebrik kartı verildi
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Batman'da şehit çocuğuna karne tebrik kartı verildi.

Batman'da şehit çocuğuna karne tebrik kartı verildi.

Vali Ekrem Canalp, şehit bekçi Abdurezak Kanat'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, şehidin birinci sınıf öğrencisi oğlu Osman Kanat'a gönderdiği karne tebrik kartını takdim etti.

Öğrenciyi tebrik edip, başarılar dileyen Vali Canalp, Kanat'a çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy da yer aldı.

Kaynak: AA / Fahrettin Turğut - Güncel
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