Batman'da sağanak etkili oldu

Batman'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Araç sürücüleri ve yayalar, birikintiler nedeniyle zor anlar yaşadı.

Batman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kanal ve mazgallarda su akışının aksamaması için çalışma yaptı.