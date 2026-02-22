Batman'da rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
Batman'da uzun namlulu silahla rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan 19 yaşındaki şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Batman'da uzun namlulu silahla rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda, Ü.G. (19) elindeki uzun namlulu silahla çevreye rastgele ateş açtı.
Bu sırada caddede yürüyen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri olayın şüphelisi Ü.G'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak