Batman'da bayramlaşma programı

Güncelleme:
Batman Valiliği ev sahipliğinde Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen resmi bayramlaşma programına, Vali Ekrem Canalp, milletvekilleri, kamu görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

BATMAN'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda resmi bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Batman Valiliği ev sahipliğinde Atatürk Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşma programına AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

