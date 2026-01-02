Haberler

Polisler, gençlerle kar topu oynadı

Batman'da etkili olan kar yağışının ardından polisler ve gençler Turgut Özal Bulvarı'nda kar topu oynadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Turgut Özal Bulvarı'nda polislerle gençler bir süre kar topu oynadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, polislerin kısa süreliğine gençlerin oyununa eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
