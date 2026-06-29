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Batman'da pastanede yangın

Batman'da pastanede yangın
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Batman'da bir pastanede sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

BATMAN'da bir pastanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde zarar oluştu.

Turgut Özal Bulvarı'nda bir pastanede, sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. İş yerinde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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