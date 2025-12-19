Batman'da bir kişi park halindeki otomobilde ölü bulundu
Petrolkent Mahallesi'nde bir otomobilde yaşayan 60 yaşındaki Ramazan K. ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi hastane morguna kaldırdı.
Petrolkent Mahallesi Yeni Diyarbakır Çevre Yolu'nda park halindeki otomobilde bir kişiyi hareketsiz gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan incelemede, 60 yaşındaki Ramazan K'nin öldüğü belirlendi.
Ramazan K'nin cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel