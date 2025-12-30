Haberler

Batman'da park halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Batman'ın Sağlık Mahallesi'nde park halindeyken çıkan yangın, otomobili kullanılmaz hale getirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Batman'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sağlık Mahallesi'nde park halinde bulunan 38 ADU 927 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
