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Batman'da park halindeki 3 otomobil yandı

Batman'da park halindeki 3 otomobil yandı
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Batman'da bir sitenin bahçesinde park halindeki bir otomobilde başlayan yangın, iki araca daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlar kullanılamaz hale geldi.

Batman'da bir sitenin bahçesinde bir otomobilde başlayan ve 2 otomobile daha sıçrayan yangın nedeniyle araçlar kullanılamaz hale geldi.

Cudi Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine alevler yanan aracın yanında bulunan 2 otomobile daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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