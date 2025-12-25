Haberler

Batman'da otomobil hırsızlığı kamerada

Batman'da iki şüpheli, park halindeki bir aracı çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve şüpheliler emniyet güçleri tarafından yakalandı. Bir kişi tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

BATMAN'da 2 şüphelinin park halindeki otomobili çaldığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin çalışmasıyla yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, 18 Aralık'ta gece saatlerinde Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta park halindeki otomobil, 2 şüpheli tarafından çalındı. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, elde edilen görüntülerden şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkeme çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
