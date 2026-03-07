Haberler

Batman'da refüje çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Batman-Mardin kara yolunda refüje çarpan otomobil, alev alarak devrildi. Kaza sonucu iki kişi yaralandı ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Batman- Mardin kara yolu Suçeken köyü mevkisinde Ömer Faruk H. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil refüje çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil alev almaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve Hüseyin E. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü, otomobil yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

