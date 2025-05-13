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Batman'da Otobüste Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Batman'da Otobüste Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı
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Batman'da, batı illerinden şehre uyuşturucu getiren bir zanlı, otobüste ele geçirilen 2 kilo 500 gram skunk ile tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Batman'da otobüste 2 kilo 500 gram uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada batı illerinden kente otobüsle uyuşturucu getireceği belirlenen şüpheli yakalandı.

Şüphelinin üst ve eşyalarında yapılan aramada, valizde saklanmış 2 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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