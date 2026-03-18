Batman'da Otel Odasında Metamfetamin Bulundu
Batman'da yapılan bir operasyonda, otel odasında çöp kutusuna gizlenmiş 514 gram metamfetamin bulundu. Bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, yabancı uyruklu bir şüphelinin kaldığı otel odasında arama yapıldı. Aramada, çöp kutusuna gizlenmiş 514 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı