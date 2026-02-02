Haberler

Batman'da okul servisleri denetlendi

Güncelleme:
Valilik, Batman genelinde jandarma trafik ekipleri tarafından okul servis araçları ve sürücülerinin denetlendiğini duyurdu. Denetimlerde kış tedbirleri ve güvenlik önlemleri kontrol edildi.

Batman'da taşımalı hizmet veren okul servisleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde jandarma trafik ekiplerince okul servis araçları ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kış mevsimine yönelik tedbirler, öğrenci indirme-bindirme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, servis araçlarında bulunması gereken ekipmanlar ile sürücü belgeleri kontrol edildi, sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
