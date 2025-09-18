Batman'da Okul Kantinlerine Denetim

Haberler

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 101 okul kantininde hijyen koşulları, ruhsatlar ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetimlerin eğitim yılı boyunca süreceği bildirildi.

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 personelden oluşan 6 ekip, kent genelinde 101 okul kantinini denetledi.

Denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatları, hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat listeleri kontrol edildi.

Açıklamada, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
