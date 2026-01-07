Batman'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
Batman'da Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrencilere güvenlik kuralları, trafik bilgileri ve güvenli internet kullanımı konularında da bilgiler verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.
Bu kapsamda, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verildi.
Öte yandan, öğrencilere genel güvenlik kuralları, temel trafik bilgileri ve güvenli internet kullanımı konuları da anlatıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel