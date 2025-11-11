Batman'da Öğrencilere Polislik Mesleği Eğitimi
Batman'da Petrol Ofisi İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, güvenlik kuralları, trafik bilgisi ve güvenli internet kullanımı konusunda eğitim aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince Petrol Ofisi İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.
Öğrenciler, genel güvenlik kuralları, temel trafik bilgisi ve güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirildi.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel