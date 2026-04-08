Batman'da otomobillere gizlenmiş uyuşturucuyu 'Mailo' buldu: 2 tutuklama

Batman'da polis ekipleri, durdurdukları iki otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile gerçekleştirdikleri aramada 9 kilo 400 gram skunk maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirdi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı, iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN'da polis ekiplerince durdurulan 2 otomobilde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 9 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, kent girişinde şüpheli görülen biri öncü olmak üzere 2 otomobil durduruldu. Otomobillerde narkotik köpeği 'Mailo' ile yapılan aramada 9 kilo 400 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
