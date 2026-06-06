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Batman'da motosikletin otomobile çarptığı kaza araç kamerasında

Batman'da motosikletin otomobile çarptığı kaza araç kamerasında
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Batman'da akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan otomobile arkadan çarpan motosiklet devrildi. Sürücü hafif yaralanırken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

BATMAN'da akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan otomobile arkadan çarpan motosikletin devrildiği kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Akyürek Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen ve akaryakıt istasyonuna girmek için dönüş yapan otomobile, aynı yönde seyreden motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Yola savrulan motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı öğrenildi. Kaza anı ise seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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