Batman'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

BATMAN'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı Kader İlbaş (25), hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu ise yaralandı.

Kaza, 23.00 sıralarında Batman-Siirt çevre yolunda meydana geldi. M.A.M. (25) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader İlbaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kader İlbaş ile motosiklet sürücüsü M.A.M ve arkasındaki yolcu R.Ş. (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kader İlbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosikletteki R.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü M.A.M. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.