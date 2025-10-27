Batman'da Motosiklet Kazası: Bir Kadın ve Sürücü Yaralandı

BATMAN'da yolun karşısına geçen Z.B. (18) isimli kadına çarpan motosikletin sürücüsü F.B. (31) ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Z.B. isimli kadın yayaya, F.B.'nin kullandığı motosiklet çarptı. Kazada, Z.B. ve F.B. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Z.B.'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, sürücü F.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,