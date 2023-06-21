Batman'da motosiklet hırsızlığı

Batman'da bir vatandaşın bahçesinde park halinde olan motosikleti, yoldan geçen hırsızlar tarafından çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlar yoldan geçerken gördükleri motosikleti böyle çaldı

BATMAN - Batman'da hırsızlar, yoldan geçerken bahçede gördükleri motosikleti çalmak için geri döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Batman kent merkezi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin bahçesinde K.K'ye ait park halindeki 47 PS 152 plakalı motosiklet, kimliği belirsiz şahıslar tarafından gece geç saatlerde çalındı. Sabah uyandığında evinin önüne park ettiği motosikleti göremeyen K.K, güvenlik kameralarını incelediğinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından motosikletinin çalındığını gördü. K.K., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Yoldan geçerken motoru gören şahıslar, dönüp motoru bahçeden çıkartıp olay yerinden uzaklaşmaları kameraya yansıdı. Mağdur vatandaş, motosikletinin bulunmasını istiyor.