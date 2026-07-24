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Gercüş'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Gercüş'te Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Mehmet Nuri Ateş yönetimindeki minibüs, Yolağzı Mahallesi'nde Shinda Ali'nin kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ve minibüsteki 10 kişi yaralandı. Yaralılar Gercüş ve Midyat Devlet Hastanelerine kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Ateş (54) idaresindeki 72 ACY 276 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Yolağzı Mahallesi'nde Shinda??????? Ali yönetimindeki 01 AER 110 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi ve Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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