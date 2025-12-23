Haberler

Batman'da Midibüs Çekiciye Çarptı: 11 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da meydana gelen trafik kazasında servis midibüsü çekiciye arkadan çarparak 11 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

1) BATMAN'DA MİDİBÜS ÇEKİCİYE ÇARPTI: 11 YARALI

BATMAN'da servis midibüsünün çekiciye arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Batman-Beşiri kara yolu Örmegöze Köyü mevkisinde meydana geldi. Fevzettin B. (34) yönetimindeki 63 YE 022 plakalı çekiciye bağlı 63 AEM 729 plakalı yarı römorka, Murat B. (24) yönetimindeki 72 S 0501 plakalı servis midibüsü arkadan çarptı. Kazada midibüsteki 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG'nin entegrasyona niyeti yok, İsrail'le koordinasyon içinde

Bakan Fidan SDG'yi son kez uyarıp arkalarındaki ülkeyi açıkladı
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Maç sonunda isyan etti: Kabul etmem mümkün değil
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
title