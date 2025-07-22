Batman'da Metruk Yapıların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor

Batman'da Metruk Yapıların Yıkım Çalışmaları Devam Ediyor
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Batman Belediyesi, güvenlik tehdidi oluşturan metruk yapıların yıkımını sürdürüyor. Seyitler Mahallesi'nde iki yapının kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi.

Batman Belediyesince, kent genelinde güvenlik tehdidi oluşturan metruk yapıların yıkımı sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespit edilen metruk yapıların yıkım için çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında Seyitler Mahallesi'nde 2 metruk yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda kontrollü biçimde yıkımı yapılan çalışmalarda, 2 kazıcı-yükleyici, paletli ekskavatör, lastikli ekskavatör, 6 kamyon ve 15 personel görev aldı.

Yıkım çalışmalarında zabıta ve emniyet ekipleri tarafından çevre güvenliği sağlandı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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