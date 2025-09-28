Batman'da Metruç Bina Çöktü

BATMAN'da 2 katlı metruk binada çökme meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi 2403'üncü Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 2 katlı metruk binada çökme yaşandı. Büyük bir gürültüyle sarsılan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökme yaşanan yerde sesli anonsla binada kimsenin olup olmadığını kontrol etmek için dinleme yaptı. Yapılan incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.