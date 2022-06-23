Batman'da lavanta hasadı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman'da lavanta hasadı yapıldı

AA - İbrahim Torlak - Güncel
 - Güncelleme:
Batman'da lavanta hasadı yapıldı

Batman'ın Gercüş ilçesi Esentepe köyünde yetiştirilen lavanta da hasat yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesi Esentepe köyünde yetiştirilen lavanta da hasat yapıldı.

Esentepe köyünde 8 dönüm alanda iki yıldır lavanta yetiştiren Nuri Aslan, gazetecilere, ikinci yılda da hasat yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Lavantanın Batman'a uyumlu bir bitki olduğunu belirten Aslan, ekonomik açıdan da kazançlı bir ürün olduğunu ifade etti.

Aslan, "İlk kez geçtiğimiz yıl deneme amaçlı ekim yaptım. Başarılı bir netice alınca bu yıl da üretime devam ettim. Lavanta dışında kekik, adaçayı, reyhan, melisa gibi bitkiler de ekiyorum." dedi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

Nuri Aslan Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title