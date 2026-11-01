Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Batman'da kurgu kazalarla haksız tazminat soruşturmasında 21 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'da kurgu trafik kazalarıyla haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 43 zanlıdan 21'i tutuklandı. 27 Ekim'de düzenlenen operasyon sonrası adliyeye sevk edilen 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman'da kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerinden haksız tazminat temin ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 43 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri ve yöneticileri S.A, E.B, B.A. ve M.Y'nin de bulunduğu 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Batman'da 2022-2024 yıllarında meydana gelen 41 trafik kazasının bir kısmının kurgulanmış olabileceği, kazaların kamera kaydı bulunmayan yerlerde meydana geldiği, kazaya karışan kişiler arasında sigorta ödemelerine ilişkin hesap hareketlerinin bulunduğu ve şüpheli araç devirlerinin gerçekleştirildiği belirlenmiş, incelemelerde, bazı tamirhane sahiplerinin, sigorta eksperlerinin ve araçlarını kurgulandığı öne sürülen kazalarda kullandıran kişilerin, örgütlü şekilde hareket ettiği değerlendirildiği, ortaya çıkan kurgu kaza görüntülerinde, fotoğrafların inandırıcı olması için ayrıntılı çalışıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hesap hareketleri, HTS analizleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden alınan şüpheli kaza tutanakları incelenmiş, yapılan çalışmalar sonucunda 41 olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 65 zanlı hakkında işlem başlatılmıştı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ekim'de düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan zanlılardan birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Haydarpaşa’ya arkeoloji, Sirkeci’ye göç müzesi! Bakan Ersoy tarih verdi

Bakan Ersoy tarih verdi! İstanbul için geri sayım başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Maratonu'nun şampiyonları belli oldu! Erkeklerde 7 yıllık parkur rekoru kırıldı

İstanbul Maratonu’nda 7 yıllık rekor kırıldı! İşte kazanan isimler
Kozmetik zincirinin saf yağ diye sattığı ürünlerde ayçiçek yağı çıktı

Kozmetik markasının "saf yağ" diye sattığı ürünlerden "rezalet" çıktı
Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası

27 yaşındaki Türk milyardere hapis cezası
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti

Mithat Sancar duyurdu! Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki adresi değişti
Cenk Eren’den dikkat çeken Nazan Öncel çıkışı: Kariyerine zarar verecekmiş

Cenk Eren’den dikkat çeken Nazan Öncel çıkışı: Kariyerine zarar verecekmiş
Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi Genel Başkanı Serkan Öz gözaltına alındı

Parti genel başkanı Ankara'da gözaltına alındı
165 zombi sokaklara döküldü! New York'ta ilginç görüntüler

165 zombi gece yarısı sokaklara döküldü!