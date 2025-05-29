Batman'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların dini görevlerini sağlıklı ve hijyenik şartlarda yerine getirmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığı bildirildi.

Belirlenen noktalar dışında kesim ve satış yapanlar hakkında yasal işlem uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayramda vatandaşların kurban kesiminde aksaklık yaşamaması için Gültepe Mahallesi, Çamlıtepe Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Hilal Mahallesi, İkiztepe Mahallesi, Huzur Mahallesi, Tablabaşı Sakatatçılar Çarşısı, Gap Mahallesi ve Cudi Mahallesinde kurban kesim ve satış hizmeti verilecek. Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde kentte olası çevre kirliliği, halk sağlığı sorunları ve kaçak kesimlere karşı önlem almak amacıyla fen işleri, temizlik, zabıta, veteriner işleri ile su ve kanalizasyon müdürlükleri sahada görev alacak."