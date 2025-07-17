Batman'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi

Batman'da Kur'an Kursu Öğrencilerine Teknoloji Bağımlılığı Eğitimi
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Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik teknoloji bağımlılığı hakkında bilinçlendirme eğitimi düzenledi. Eğitimde bağımlılığın zararları ve iletişimin önemi vurgulandı.

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğünce Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirme eğitimi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından davranışsal bağımlılıklarla mücadele kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine teknoloji bağımlılığı eğitimi verildi.

Teknoloji bağımlılığının tanımı, fiziksel, psikolojik ve sosyal zararlar, akademik başarı üzerindeki olumsuz etkiler ve aile için iletişimin önemine ilişkin konular üzerine eğitim verildi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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