Haberler

Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapanan 5 Köy Yolu Açıldı

Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapanan 5 Köy Yolu Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan 5 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden açıldı. Ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz görev yaptı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 5 köy yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Gercüş ilçesinde dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kırsalda yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 5 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yollar tekrar ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri Şefi Abdulhakim Şimşek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin gece gündüz görev yaptığını belirterek, "Tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Yolda mahsur kalan bazı vatandaşlarımıza da ekiplerimiz müdahale etti" dedi.

Öte yandan, Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyü kırsalında, Şırnak'a giden bir kamyonet, çamura saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkararak sürücünün yoluna devam etmesini sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

2016 Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu
18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı

Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı