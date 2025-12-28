Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapanan 5 Köy Yolu Açıldı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 5 köy yolu, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.

Gercüş ilçesinde dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, kırsalda yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 5 köy yolunda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla yollar tekrar ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Köy Hizmetleri Şefi Abdulhakim Şimşek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin gece gündüz görev yaptığını belirterek, "Tüm köy yolları ulaşıma açıldı. Yolda mahsur kalan bazı vatandaşlarımıza da ekiplerimiz müdahale etti" dedi.

Öte yandan, Gercüş ilçesine bağlı Yamanlar köyü kırsalında, Şırnak'a giden bir kamyonet, çamura saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliği ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkararak sürücünün yoluna devam etmesini sağladı.