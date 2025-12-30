BATMAN'da kar yağışı nedeniyle 346 yerleşim yerinin yolu, kardan kapandı. Valilik, kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kentte dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Hasankeyf ilçesinde 3 köy ve 3 mezra, Beşiri ilçesinde 8 köy ve 54 mezra, Gercüş ilçesinde 26 köy ve 13 mezra, Kozluk ilçesinde 30 köy ve 110 mezra, Sason ilçesinde 34 köy ve 65 mezra olmak toplam 346 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kapanan yolların açılması için İlçe Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle toplam 1225 kilometrelik yolda çalışma yürütüyor.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde yarın kar yağışının beklenmesi, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörülmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda; 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Batman il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın; kar yağışı, buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.