Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açılıyor

Batman'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin başlattığı yoğun çalışmalar sonucu Kozluk'ta tüm kapalı köy yolları açıldı.

Sason'da kapalı 8 köy ve 24 mezraya ait toplam 150 kilometrelik yolda yol açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Açıklamada, "Bu süreçte Sason ilçemiz kırsalında seyahat eden sürücülerimizin de dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkililerin belirttiği güzergahlar dışında seyahat etmemeleri ayrıca önem arz etmektedir." denildi.