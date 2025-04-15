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Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle 7 Yerleşim Yeri Kapandı

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Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 köy ve 4 mezranın yolu kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

Batman'da 3 köy ve 4 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 köy ve 4 mezra olmak üzere 7 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 köy ve 4 mezra yolu olmak üzere toplamda 7 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapalı durumda olan 45 kilometrelik yolu açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN - Güncel
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