Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle 7 Yerleşim Yeri Kapandı

Batman'da 3 köy ve 4 mezranın yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 köy ve 4 mezra olmak üzere 7 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 köy ve 4 mezra yolu olmak üzere toplamda 7 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri kapalı durumda olan 45 kilometrelik yolu açmak için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.