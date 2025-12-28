Batman'da kardan kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Ulaş, Vergili ve Yakıtlı köylerinin yolları ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmayla kapalı köy yolları ulaşıma açıldı.