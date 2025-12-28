Batman'da kardan kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı
Gercüş ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan Ulaş, Vergili ve Yakıtlı köy yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde kar nedeniyle kapanan 3 köy yolu ulaşıma açıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle Ulaş, Vergili ve Yakıtlı köylerinin yolları ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmayla kapalı köy yolları ulaşıma açıldı.
