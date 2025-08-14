Batman'da Kamyonet Römorkunda Yangın
Batman'da Bayındır Mahallesi Sanayi Sitesi yakınında bir kamyonet römorkunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerinde araç lastiği bulunduğu belirtilen römorka bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürdü.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel