Batman'da Kamyonet Römorkunda Yangın
Güncelleme:
Batman'da Bayındır Mahallesi Sanayi Sitesi yakınında bir kamyonet römorkunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerinde araç lastiği bulunduğu belirtilen römorka bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Batman'da bir kamyonet römorkunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayındır Mahallesi Sanayi Sitesi yanında içinde araç lastiği bulunan kamyonet römorkunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
