Batman'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi. Sürücü İbrahim Aslan sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
İbrahim Aslan (45), idaresindeki 33 AFC 460 kamyon, Kozluk ilçesi Yeşiltepe Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyonda sıkışan sürücüyü yapılan çalışmayla kurtardı.
Yaralı sürücüye yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak