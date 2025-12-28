Haberler

Batman'da minibüste 970 paket kaçak sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Batman'da polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılan aramada 970 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BATMAN'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada, aracın üst ve yan bölmelerine zulalanmış 970 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda uygulama noktasında durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada minibüsün üst ve yan bölmelerine gizlenmiş halde 970 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

