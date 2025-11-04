Haberler

Batman'da Kaçak Et Kesimi Yapan İşletme Mühürlendi

Güncelleme:
Batman'da kaçak et kesimi yaptığı tespit edilen bir işletme, belediye ekipleri tarafından mühürlendi. 42 bin 76 lira idari para cezası uygulanan işletmedeki kaçak etler imha edildi.

Batman'da kaçak et kesimi yaptığı belirlenen bir işletme, belediye ekiplerince mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığını tehdit eden kaçak et kesimlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gap Mahallesi Av. Sedat Özevin Caddesi'nde bir iş yerinde yapılan denetimde, kaçak et kesimi yapıldığı tespit edildi.

Belediye ekiplerince mühürlenen iş yerine 42 bin 76 lira idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen etler imha edilmek üzere toplatıldı.

Açıklamada, halk sağlığını tehlikeye atan kaçak kesimlere karşı denetimlerin aralıksız süreceği belirtilerek, vatandaşlardan benzer durumları ALO 153 veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
