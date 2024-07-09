Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi. İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü. Gruptakiler, 'Kahrolsun İsrail' sloganı attı, 'Kalkın ve bu zulme dur deyin' yazılı pankart taşıdı. Yürüyüşün ardından Gülistan Caddesi'nde bir süre sessiz bekleyen katılımcılar, hayatını kaybeden Filistinliler için okunan duaların ardından dağıldı.
Batman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.
İslami Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayrakları taşıyarak Gülistan Caddesi'ne kadar yürüdü.
Gruptakiler, "Kahrolsun İsrail" sloganı attı, "Kalkın ve bu zulme dur deyin" yazılı pankart taşıdı.
Yürüyüşün ardından Gülistan Caddesi'nde bir süre sessiz bekleyen katılımcılar, hayatını kaybeden Filistinliler için okunan duaların ardından dağıldı.