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Batman'da işletmelerde tütün denetimi yapıldı

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde işletmelere yönelik tütün denetimi gerçekleştirildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde işletmelere yönelik tütün denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Hasankeyf Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü personelinden oluşan ekip, ilçede faaliyet gösteren işletmeleri denetledi.

Ekipler, kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimlerde işletme sahipleri ve çalışanlara tütün mamullerinin zararları ile bu konudaki yasal yükümlülükler hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA
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