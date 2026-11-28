BATMAN'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Saldırı anı ve şüphelilerin kaçarken araç ile kıyafet değiştirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde ekiplerin aramalarında 2 ruhsatsız tabanca, 45 fişek ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Ş., Y.Ş. ve E.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.S. ve V.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, saldırı anı ile şüphelilerin kaçış sırasında araç ve kıyafet değiştirdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı