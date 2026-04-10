Batman'da kır çiçekleri tarlaları süsledi

Batman'da ilkbaharla birlikte tarım arazilerinde açan kır çiçekleri doğaya renk kattı.

Buğday ve arpa ekili alanlarda yeşeren hardal çiçekleri sarı tonlarıyla, fıstık ağaçlarının bulunduğu arazilerinde de kendiliğinden açan papatyalar ve ballıbaba bitkileri beyaz, sarı ve mor tonlarıyla güzel görüntü oluşturdu.

Kır çiçekleri doğal renkleriyle tarım arazilerine adeta doğanın tonlarını yansıtan bir örtü serdi.