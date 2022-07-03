Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Ramazan Sayış (23) idaresindeki 06 GO 160 plakalı otomobil, Köprülü Kavşağı yakınlarında Mazlum Okay (27) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / İbrahim Torlak - Güncel