Batman'da İki Otomobil Çarpıştı: 12 Yaralı

1) BATMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 12 YARALI

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 46 LB 847 ve 23 ADJ 682 plakalı otomobiller çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ayfer A. (29), Yasin Baran A. (3), Mizgin D. (10), İkra A. (8), Emine A. ve Ayşe A. ile ismi öğrenilemeyen 6 kişi, ambulanslarla Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

